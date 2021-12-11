大陸浙江一名男子日前開車上山，不料竟異想天開，直接在車內燒起炭火烤肉，結果烤到一半就陷入昏迷。路過民眾看見這一幕後嚇得砸窗救援，並緊急報警將男子送醫急救。影片曝光後網友全看傻了，不禁留言吐槽「就這智商還開車，都不知道他的駕照是怎麼考的」。

綜合陸媒報導，3名遊客在浙江某山區發現一輛轎車，因為附近沒有人出沒活動，便上前查看，沒想到下秒卻驚見一名男子昏迷在後座不省人事，且身旁還有一個烤肉架，上頭放著兩根肉串。

畫面中可見，無論眾人怎麼呼喚，車內的男子沒有絲毫動靜，就算試圖舉起磚石破窗，卻怎麼砸都砸不破，只好緊急報警，等待救護人員前來救治。警方獲報後隨即趕抵現場，總算順利破窗將男子送醫急救。至於該名男子在車內烤肉的原因，仍有待進一步釐清。

影片曝光後，網友全被男子的奇葩舉動給看傻了，紛紛留言直呼「完全沒有安全意識」、「吃貨真是太有才了」、「就這智商還開車，都不知道他的駕照是怎麼考的」、「怎麼會不知道這樣很危險，我以為這是常識」、「怎麼會蠢到在密閉環境燒炭火烤肉」。