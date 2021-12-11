俗話說人有三急，就算是古代帝王也有著急上廁所的時候，尤其是在出巡時，即便途中想上廁所，也必須嚴格的按照一連串繁瑣的皇家禮儀，規矩之多，一般人也很難忍受。

根據《搜狐網》報導，任何事關皇帝的事情都是大事，即使是上廁所也有一套固定的流程，不過由於平日在宮裡都有太監伺候著，皇帝也早就習慣，但外出巡遊時，該遵守的流程同樣馬虎不得。

每當皇帝出巡想上廁所時，身旁的太監便會大喝一聲「停轎」，並引導皇帝到隱蔽處，待找到適合的地方後，太監就會大喊「開龍袍」，旁人接收到指令後便會立刻掀起皇帝龍袍，接著太監會再喊「脫龍褲」，旁人又急忙將皇帝的褲子褪下，緊接著太監又喊「掏龍種」，待皇帝準備好後，還得要等到太監喊一聲「高山流水」，才能一尿為快。

當皇帝解放完畢之後，會對太監使眼色，太監緊接著又喊「抖龍頭！一抖、再抖、三抖」，抖完之後，太監再喊「置龍種」，等皇帝收拾好之後，太監接著高喊「復龍褲」，旁人才七手八腳將皇帝褲子穿好，太監又大聲喊道「恭請皇上登轎」，皇帝會在眾人攙扶之下登上轎子，最後太監再次高喊「起轎」，一行人才又浩浩蕩蕩的接著出巡。至此，皇帝上廁所的程序才總算完成。

消息傳到現代，不少人覺得好笑的同時，也忍不住感嘆皇帝的從容，畢竟這套繁瑣的程序真不是一般人能夠受得了的。