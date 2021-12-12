當發現另一半出軌時，你會有什麼反應呢？印尼一名人妻和丈夫結婚13年，近日卻察覺對方竟背著自己偷吃，不過這名人妻並沒有憤怒或難過，反而主動與丈夫、小三見面，表示自己願意成全他們、協助2人結婚，然而這個舉動嚇壞了丈夫和小三，紛紛哭著向她求饒。

根據印尼媒體報導，一名人妻和丈夫結婚13年，且育有2名孩子，她直言自己在這段婚姻關係裡，始終對丈夫忠誠，然而近日她發現，丈夫竟背著自己偷吃，而且和小三已經交往2年之久。

這名人妻在得知丈夫外遇後，並沒有感到生氣或難過，反而相當冷靜，「我不會耍手段把丈夫搶回來，也不會大哭大鬧」，還主動去找丈夫、小三以及小三的家人見面，表示願意成全2人、協助他們結婚，同時也請小三的家人同意這場婚事，並希望當地居民給予祝福。

只見影片中，丈夫聽到妻子的決定後，先是愣了幾秒，隨後開始哭求妻子原諒，而小三也嚇得哭了出來，抓著她的腳請求原諒，直言自己根本不想和這名渣男結婚。

影片曝光後立刻在網路上引起熱議，截至目前為止，觀看次數已經突破1900萬，網友們都紛紛大讚這名人妻「做得好」，也祝福她在未來可以找到真正屬於她的幸福；還有少部分人對小三的反應相當不解，「既然正宮都允許了，為何小三不想結婚呢？」。