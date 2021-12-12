大陸一名7歲男童因為不認真寫作業而被媽媽罵，沒想到他因此開始懷疑自己不是父母親生的，還跑到媽媽身邊表示想要「驗血認親」，荒謬的童言童語讓媽媽哭笑不得，最後在爸爸的開導下，他才終於打消念頭。

根據《沸點視頻》報導，廣東深圳一名7歲男童因為不認真寫作業而被罵，覺得媽媽對自己不好、受到了委屈，於是開始懷疑自己不是父母親生的，從影片中可以看到，男童突然跑到媽媽的身邊，表明自己想要驗血認親，媽媽聽到後雖然驚訝，還是立刻回道：「不用驗，百分之百是！」。

但男童依舊不放棄，接著說：「萬一我是撿回來的呢？」，讓媽媽非常無奈，最後一旁的爸爸終於聽不下去，神回一句：「你看看你那張臉，和你媽那張臉，你就知道你是不是撿的了！」，母子倆才不再爭吵，一起笑了出來。

男童的媽媽表示，兒子最近看到電影《親愛的》角色原型孫海洋找回兒子孫卓的新聞，所以才會在自己被罵的時候，懷疑起自己是不是也是被撿回來的，不然怎麼會被罵那麼慘，好在經過爸爸的一句話開導後，兒子才終於不再懷疑，打消了驗血認親的念頭。

新聞曝光後不少網友都覺得十分有趣，紛紛笑說：「不寫作業母慈子孝，一寫作業雞飛狗跳」、「笑死，不想寫作業，辦法總比困難多！」、「為了不做作業，都要懷疑人生了」、「孩子你想多了，這才是親媽」、「真的會這樣，以前讀小學有段時間，我也是一度懷疑自己是不是親生的」、「我小時候也懷疑過自己是不是撿來的」。