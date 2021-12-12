皇帝貴為九五至尊，食衣住行樣樣都不能馬虎，尤其吃食方面更是講究，清朝皇帝的飲食皆由御膳房負責，每餐都有上百道菜餚上桌，看似奢華享受，但其實皇帝用膳時的規矩特別多，在吃每一道菜之前，不但要用「銀牌」驗毒，還得讓太監先嚐一口。

根據《央視頻》報導，御膳房是從清代才出現的，屬於「御茶膳房」的一部分，隸屬於內務府，御茶膳房負責宮廷內的日常飲食，下屬機構包含膳房、茶房和檔案房，其中膳房又分為葷局，主管肉類、魚類、海鮮；素局，主管蔬菜、乾菜、植物油料；掛爐局，主管燒烤；點心局，主管包子、餃子、燒餅以及各式糕點；飯局，主管粥、飯。

有趣的是，儘管御膳房的分工這麼精細、豪華，但做出來的正餐，皇帝卻不怎麼愛吃，清朝末代皇帝溥儀在著作《我的前半生》提到，為了在皇帝一喊「傳膳」，就可以快速地將餐點送到他的面前，御膳房的菜餚基本上都是在半天，甚至一天前就做好，並且一直放在爐子上保溫，這種不新鮮的飯菜，皇帝通常都會選擇不吃，並擺在桌子的最遠處，因此「傳膳」其實是禮儀作用大於實際作用的。

皇帝用膳時也有許多規矩，像是很多人都曾聽聞「不過三口」和「銀針試毒」，前者指一道菜皇帝不能吃超過三口，以免暴露喜好，身旁會有「侍食太監」將不能再吃的食物收走，防止有心人下毒；事實上侍食太監的功用只是記錄皇帝的口味、喜好，以改善之後的膳房飲食，皇帝也沒有一道菜只能吃三口的規定。

不過清朝確實有類似於「銀針試毒」的防範方法，溥儀在著作中透露，每個菜碟或菜碗裡都有一塊銀牌，是為了戒備下毒而設的，而且為了同樣的原因，每道菜送來之前都要先給一名太監吃過，確認沒問題才可以擺上桌。