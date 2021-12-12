現代人工作壓力大，不少人在下班或是休假時，會到按摩店舒緩平日積累的壓力，不過大陸安徽有一名男子被發現，走著進去按摩店，隔天卻跪著爬出來，原因曝光後，讓店員非常錯愕。

綜合陸媒報導，安徽省滁洲市一名男子，本月6日前往當地一間按摩店紓壓，期間點了2組最貴的按摩套餐，以及菸品和飲料，共計約500元人民幣（約新台幣2100元），但是直到按摩結束，男子都沒有前去櫃台結帳。

房務人員7日上午查房時，赫然發現該名男子早已消失無蹤，且對帳也出了問題，便調閱監視器一探究竟，這才看見男子竟然選在凌晨時分，趁店員不注意之際，以跪爬的方式，躡手躡腳的爬出店門口，成功躲過結帳，當時腳上穿的還是按摩店提供的拖鞋，自己的鞋子則丟在店裡。

按摩店業者查明真相後氣得報警，但是因為店內監視器畫面模糊，警方截至目前為止尚未找到相關的嫌疑人，業者無奈之餘，也只好趕快更換畫質較好的監視器，避免類似情形再次上演。