電鍋幾乎是家家戶戶必備的廚房家電，也因為操作簡單，更是不少料理苦手心目中的神物，就連不少留學生出國念書也想方設法要帶上一個，不過日前就有民眾不解，為何電鍋的把手上有一個單邊鐵鉤，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO文透露，女兒日前突然好奇問道「媽媽，為什麼電鍋旁邊有一個鐵鉤耳朵？」原PO一聽便馬上示範鐵鉤的真正用途，這時女兒才知道原來鐵鉤是為了掛鍋蓋使用，只要將鍋蓋傾斜45度角，就能順利卡在鐵鉤和把手的縫隙之中，不需要再為了置放燙手的鍋蓋而傷透腦筋。

貼文一出隨即掀起眾人熱議，不少網友這才恍然大悟，原來鐵鉤並非是「裝飾品」，紛紛留言回應「今年40幾歲了！我現在才知道原來是這個功用」、「我媽到68歲才知道這功能」、「長知識了，我從來沒有想過要用那鉤鉤，原來它那麼好用」、「我以為勾勾是用來夾住電線」、「我婆婆看我用才知道」。

另外也有內行網友補充，「鐵鉤還可以換方向喔！」、「其實這個鐵鉤稍微用力點就可以二邊鈑開，我個人覺得鐵鉤換到右邊，會比左邊更順手」。