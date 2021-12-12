俗話說台北居大不易，台北不但百物貴，房價更貴，即便政府頻頻喊打房，但是動輒千萬的價格仍讓不少年輕人卻步。日前就有一位工作10年，年薪50萬的網友透露，好不容易存到了一筆頭期款，好奇是否有機會在雙北置產，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「年薪50萬雙北買房要買哪」為題，PO文透露工作10年終於存到第一桶金，加上到了適婚年齡，儘管還未有對象，但想先在雙北買房置產，不禁好奇問道「年薪大概50萬，大家推薦哪裡適合置產？」

根據原PO所透露的50萬年薪來看，月薪約莫4.1萬，每個月可負擔的房貸上限為1.3萬，也就是收入的3分之1。加上原PO手邊有100萬的存款可作為買房自備款，若以頭期款2成來看，大約可以買到總價約500萬的房子。

對此不少網友一致點名，新北市5個鄰近北海岸的行政區，包括：石門區、萬里區、三芝區、瑞芳區、貢寮區，還有機會買得到，或是鄰近南港的汐止也可以考慮。