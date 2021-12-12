古代刑罰千奇百怪，除了懲罰罪犯，也是為了從對方嘴裡獲取有用情報，然而翻看歐洲的歷史記載，不難發現有些酷刑同樣十分殘忍，其中就有一樣看似仁慈的刑罰，但每每讓受刑人聞風喪膽。

根據《搜狐網》報導，酷刑多半都是比較血腥的，但是有一種刑罰不傷身體分毫，並且用山羊舌頭作為刑具，短時間內並不會致命，這種刑罰叫做「笑刑」，施刑過程並不血腥，最早曾在漢朝出現，一般是針對貴族。

笑刑在17世紀的歐洲被廣泛運用，受刑對象多為罪犯和戰俘，行刑期間會將他們全身捆得牢牢的，接著在他們的腳心塗抹蜂蜜或白糖，然後牽來一隻山羊，讓山羊用牠的舌頭狂舔。

由於山羊的舌頭有倒刺，當山羊在舔腳心時，受刑人會奇癢無比，加上被綑綁而不能動彈，受刑人只能不斷大笑，最終被活活笑死。

事實上，發笑作為人類的生理反應，短時間是有好處的，但是長時間笑而不止，會讓大腦更容易得到神經系統疾病，且發笑會引起人體數十塊肌肉劇烈顫動，大量消耗能量，此時肌肉無法進行有氧呼吸，能量得不到補充，會因缺氧而肌無力。再者，長時間發笑會讓括約肌失去對膀胱的控制，造成失禁，更有甚者會引起心臟驟停或窒息，場面十分悽慘。