新加坡近日發生一起恐怖意外，一名5歲女童在商場上完廁所，洗手後準備使用烘手機，未料手才剛伸進去，左手食指就慘遭運轉中的風扇葉片割斷，讓她瞬間痛到尖叫，雖然事後緊急送醫治療，目前已經無大礙，但女童將永遠失去半截手指，讓父母相當心疼。

5-year-old girl has finger severed by hand dryer at Ion Orchard https://t.co/7qLmhPWbdu — The Straits Times (@straits_times) December 10, 2021

根據《海峽時報》報導，5歲女童卡拉（Kara）於本月5日和家人到一間商場吃晚餐，飯後她和9歲的姊姊、女傭一起到女廁，洗手後將手伸進烘手機內，未料機器的出風口並沒有裝上安全隔板，卡拉的左手食指就被運轉中的風扇葉片割斷，當場血流不止。

卡拉的父親尼克（Nick Chia）接受採訪時表示，當時自己聽到女廁傳來尖叫聲，立刻感覺大事不妙，一家人急忙衝進廁所，就看到卡拉抓住受傷的手尖叫，商場工作人員發現騷動後也很快趕到現場，為了取回女童斷掉的手指，工作人員試圖將烘手機從牆上取下，卻一時找不到鑰匙，最後不得不將它暴力拆除。

卡拉送醫後經歷了2次手術，左手食指只剩下不到一半，目前受傷處還纏著繃帶，且須服用止痛藥，雖然她已經於日前出院回家，卻留下終身殘疾，尼克和妻子都相當擔心女兒的心理健康，因為她還沒有意識到自己失去了半根手指，拆下繃帶後不但可能遭受嚴重打擊，未來生活也相當不便，還可能受到他人異樣的眼光與嘲笑。

對於這次意外，尼克質疑商場的疏失，明明烘手機已經故障，卻仍開放給顧客使用。而商場發言人則表示，已經將這台烘手機更換，並確保商場內所有烘手機的使用安全，同時會針對這起事件展開調查，目前也與受害者家庭取得聯繫。