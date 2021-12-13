閨密竟然變繼母！印尼一名女子近日在網路上PO出一段影片，表示53歲的爸爸和自己的高中朋友前陣子成為合法夫妻，她和朋友的關係也升格為「母女」，不過她並沒有感到尷尬，反而開心地獻上祝福，更興奮直呼自己和「繼母」的友情能夠持續一輩子。

綜合印尼媒體報導，20歲女子菲特里亞妮（Fitriani Yuda）日前在TikTok上傳一段婚紗照影片，她在畫面中介紹，新郎是自己53歲的爸爸，而新娘則是高中同學，2人已經在今年的8月28日結為合法夫妻，以伴侶的身分生活在一起，但菲特里亞妮並沒有因為這複雜的關係而感到尷尬，反而開心地獻上祝福，並興奮直呼：「我的好朋友變成我的繼母，我們的友情能持續一輩子！」。

菲特里亞妮接受採訪時透露，自己的母親早在多年前去世，她和姊妹們一直都希望爸爸再婚，找到另一個可以相伴的人，所以姊妹們約定好，要一起替爸爸尋找新對象，未料找了2、3個月都沒有適合的人選。某次菲特里亞妮無意向閨密雅妮莎（Anisa Tse）提到這件事，對方便主動跟她要爸爸的電話，不久後2人就開始熟絡起來。

菲特里亞妮也坦言，雅妮莎個性文靜、善良、有禮貌，自己從未想過對方會成為自己的繼母，不過爸爸登門拜訪女方家長時，這段感情很快就被接受，並得到祝福。如今一家人生活在同一屋簷下，菲特里亞妮表示，如果爸爸在場的話，就會以「媽媽」來稱呼雅妮莎，但如果只是2個女孩相處，則會恢復好朋友的互動方式。