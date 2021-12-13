聖誕節即將到來，不少人都忙著準備慶祝，但這段時間也要小心另一半背著自己偷吃！外國約會網站近日揭露，在氣氛的催化下，再加上長期累積的工作、生活壓力，聖誕節期間出軌、外遇的比例明顯提升，而且有些人甚至覺得，在這段期間的出軌並不算數。

根據《每日郵報》報導，外國約會網站「Ashley Madison」公布最新的研究數據，顯示在辦公室慶祝聖誕佳節的期間，有更高的出軌率，而且這些人不滿足於簡單的抱抱、親親，而是更渴望「進一步的關係」，大多數對感情不忠的人甚至認為，在節慶期間的出軌並不算數。

該約會網站主管麥絲（Isabella Mise）指出，假期偷情很可能是日常生活中壓力和責任增加而產生的結果，「這通常源於家庭壓力，讓人有一種想要好好善待自己的衝動」，這種壓垮理智的壓力，加上充滿酒精的辦公室派對，結合成完美的出軌情境，讓人很容易跨越禁忌的界線，和同事發展出偷情關係，而這樣的情況在聖誕節期間明顯增加。

該約會網站也進一步表示，自疫情肆虐全球開始，網站的會員註冊量就大幅上升，而會員人數在新年之後的增幅最大，他認為由於疫情或聖誕假期時，和伴侶相處的時間增加，彼此的摩擦也跟著變大，於是人們秉持著「新年新生活」的決心，進而採取行動以尋找幸福。