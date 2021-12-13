無論古代或是現代，社會上總會出現為非作歹的壞人，因此「監獄」的出現就是為了懲罰這些人，不過古代的監獄又分為很多種類，其中一種就是專門關押高官的「詔獄」，且這些罪犯都需要皇帝親自下詔書定罪，裡面的刑罰更是殘忍暴力，讓許多人都聞風喪膽。

根據《百度網》報導，每個朝代的詔獄都還有其他不同的稱呼，且功能也有些微差異，像是西漢後宮設有掖庭，其中掖庭獄（又稱掖庭秘獄）就是專門囚禁妃嬪和宗室。不過在明朝以前，詔獄基本上只是用來牽制、打壓異己者，或是糾察、懲治違法官吏的特殊機構。

而到了明朝，錦衣衛擁有自己的監獄，稱作詔獄或錦衣獄，在這邊受理的案件、罪犯，刑部、大理寺、都察院等司法機構都無權過問，詔獄的環境相當惡劣，史料記載描述「水火不入，疫癘之氣充斥囹圄」，整個囚室建在陰暗潮濕的地下，空氣不流通，老鼠、昆蟲在裡面四處亂竄，因此經常有罪犯病死其中。

不過明朝詔獄更可怕的是刑罰，刑具有拶指、上夾棍、剝皮、舌、斷脊、墮指、刺心、琵琶等十八種，而且期間還不斷研發「新東西」，刑罰手段越來越殘忍。而且更加令人生畏的是，明朝後期詔獄遭奸臣濫用，例如著名宦官魏忠賢，就曾將彈劾自己的忠臣楊漣等人關押於此，並派錦衣衛以各種刑罰虐待他們，才5日後楊漣就因鐵釘穿腦，當場死亡。