決定要養寵物以後，就必須對牠們的生命負責，千萬不要隨意丟棄。大陸一隻哈士奇在主人搬家後，被遺棄在附近一座公園內，2個月以來牠每天都會在裡面晨跑20圈，沿路不斷尋找主人的身影，就算被趕出去，隔天同一時間也會出現在公園中，讓網友看了相當不捨。

根據《廣州日報》報導，廣東省陽江市一處公園中有一隻流浪的哈士奇，牠每天都會隨著晨運的人群，繞著健身步道晨跑20多圈，常到公園運動的黃女士透露，這隻哈士奇的主人以前經常帶牠來這裡散步，然而前陣子主人搬家後，就將牠遺棄在公園中，這隻哈士奇也流浪了將近2個月左右。

公園附近一間便利商店老闆也說，不時看到有人帶食物來餵食哈士奇，但也有人擔心牠一直跟在人群之中，會為大家帶來一定的危險。當地的流浪動物救援中心得知消息後，表示願意收養這隻哈士奇，不過礙於沒有相關的工具，他們暫時無法捕捉牠。

公園管理中心負責人劉運軍指出，園方曾派工作人員把這隻哈士奇逐出公園，但或許是牠對這裡有許多回憶和情感，又很想要回到主人的身邊，所以隔天早上同一時間，牠又出現在公園內，讓工作人員相當無奈。

新聞曝光後，不少人都相當心疼這隻哈士奇的遭遇，紛紛留言痛批牠的前主人，「以前也曾經願意花時間帶牠出來散步，怎麼能說丟棄就丟棄呢？」、「主人又沒愛心又沒公德心」、「如果搬家覺得帶狗狗很麻煩，至少可以幫狗狗找個新主人，把狗狗遺棄真的太過分了」、「什麼時候有遺棄寵物罪？」、「做不到陪牠到底，一開始就不要養牠，你把牠當寵物，但對於牠來說你是唯一」。

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