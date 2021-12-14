大自然是個弱肉強食的殘酷世界，食物鏈中下層的動物們只要一落單，很可能就會變成掠食者們的獵物。近日有遊客在南非的國家公園中，目擊到殘忍的獵殺現場，一隻疣豬獨自在路上散步，下秒就慘遭埋伏在一旁草地裡的2隻獅子飛撲攻擊，根本沒有逃脫的機會。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，由一名女遊客芬妮根（Shannon Finnegan）在克魯格國家公園（Kruger National Park）所拍攝。芬妮根透露，當時所有人都在車上觀察野生動物，突然有2隻母獅走進視線，大家都相當驚喜，因為附近沒有其他遊客，所以他們就悄悄地跟在母獅身後，「正當我們覺得事情不能更好的時候，我們居然目擊了一場表演」。

從影片中可以看到，一隻疣豬從遠處朝車輛的方向散步而來，而母獅似乎感覺到獵物靠近，安靜地躲藏在一旁的草地裡，而疣豬完全沒有察覺此刻危險的處境，仍漫不經心地吃著草，一邊繼續往前走，母獅等待約3分鐘後，見疣豬出現在狩獵範圍內，立刻飛撲上去，另一隻母獅隨後也衝了出來，整個獵捕的時間只有短短3秒，疣豬完全沒有任何逃脫的機會。

對此芬妮根激動地說道：「親眼看到獅子的狩獵戰術真是令人難以置信！」，獵殺結束後一行人都震撼到久久無法回神，「我們簡直不敢相信我們剛剛目睹的一切，獅子們迅速地獵捕疣豬，空氣中瀰漫著暴露在外腸子的血腥氣味，母獅很快就吃完這頓新鮮的一餐，這絕對是我一輩子都不會忘記的事情，我很感激可以親眼目睹」。