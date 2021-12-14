聖誕節即將到來，不少人都相當期待，對於許多歐美國家來說，聖誕節更是全家團聚慶祝的大日子，幾乎家家戶戶都會準備一棵聖誕樹。近日一戶居住在南非的英國家庭就在裝飾聖誕樹時，發現了有史以來最驚嚇的「聖誕禮物」，一條擁有劇毒的蛇藏在樹上，讓全家人都十分害怕。

根據《每日郵報》報導，55歲的羅伯（Rob）和妻小居住在南非開普敦附近，為了迎接一年一度的聖誕節，他們和普通人家一樣，準備了一棵聖誕樹，全家人一起用心裝飾，在上面擺滿燈飾和吊飾，並於樹下放置聖誕禮物，然而妻子發現，自家2隻愛貓目不轉睛地盯著樹看，由於他們經常會從農場帶回一些「驚喜」，所以猜測樹上可能藏有老鼠，並走上前仔細查看。

沒想到一條非洲樹蛇（Boomslang）突然探出腦袋，直直地盯著羅伯的妻子看，讓她嚇得瞬間尖叫出聲，不斷喊著「有蛇！」，羅伯連忙拍照並傳給捕蛇人格里（Gerrie Heyns）求助，所幸最後終於順利將蛇抓住，並放生到野外。

對此格里表示，非洲樹蛇除非感覺到威脅，否則通常不具有攻擊性，「我懷疑牠溜進屋子裡就是為了躲避某些事物，沒想到幸運在這裡找到一棵樹」。事後羅伯仍心有餘悸，害怕地說：「我希望聖誕節那天有很多東西在聖誕樹下，但絕對不想看到一條4英尺（約1.2公尺）的蛇」。

非洲樹蛇被認為是非洲最毒的蛇之一，其毒素以血液毒素（Hemotoxin）為主，會破壞紅血球、阻礙凝血機制，造成生物大量出血，人們被其咬傷後，中毒的症狀包含頭痛、噁心、想睡覺以及精神失調，嚴重者更可能死亡；不過非洲樹蛇個性比較內向，只有感受到威脅時才會進行攻擊。