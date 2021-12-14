亞塞拜然一名喜愛鯊魚的攝影師，近日拍下一段非常珍貴的畫面，只見一隻鯊魚從他的身邊游過，然而牠的魚鰓上方竟有一道又深又大的駭人傷痕，周圍還有許多清晰的齒痕，攝影師透露，這很可能是公鯊在「強制性交」時，為了抓住母鯊而造成的傷疤。

根據《太陽報》報導，攝影師賈里爾（Jalil Najafov）經常在Instagram上分享他所拍攝的珍貴鯊魚畫面，近日其中一段影片引發熱烈討論，只見一隻鯊魚從他的身邊游過，魚鰓上方竟有一道又深又大的傷口，旁邊還有清晰的齒痕，很顯然牠可能是受到其他鯊魚的攻擊。

賈里爾認為，這隻鯊魚應該是一隻母鯊，並且這道怵目驚心的傷口很可能就是牠遭遇「強制交配」時留下的痕跡，賈里爾進一步解釋，在鯊魚的交配季節中，許多母鯊身上都會出現類似這種「交配傷疤」，這是因為公鯊會在交配的時候用牙齒狠狠抓住母鯊，「這些傷疤大多是極深的割傷或刺傷，表明公鯊有非常強烈的動機，像是『強制交配』」。

報導中指出，一般在野外很少見到鯊魚交配的實際過程，不過科學家已經對於這種交配行為進行研究，發現在「強制性交」的情況下，母鯊和公鯊都有可能受到傷害。