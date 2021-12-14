大陸國家文物局今（14）日宣布，考古學家在西安白鹿原找到漢文帝霸陵的正確位置，也就是先前的「江村大墓」，在此之前大部分學者都認為霸陵位於鳳凰嘴，連清朝皇帝也深信不疑，在當地立下許多碑石，因此這項發現意外解開了流傳千年之久的誤會。

根據《央視新聞》報導，霸陵原址的千年誤會一部分源自於元朝的《類編長安志》，其中記載漢文帝陵墓位在白鹿原東北角「鳳凰嘴」，此處為一個突出的山頭，山形類似帝陵封土，再加上「因山為陵」認知的誤導之下，鳳凰嘴前立有許多碑石，包含「康熙二十七年御製碑」、「雍正元年祭祀碑」及「嘉慶二十四年御祭碑」等，導致後世都以為霸陵就在這裡。

然而今日上午大陸國家文物局在北京召開線上會議，確認位於西安市白鹿原西邊的江村大墓就是漢文帝霸陵，由於2016年這座不知主人的陵墓被盜墓賊入侵，為了確保墓葬情況，大陸國家文物局批准在白鹿原進行考古、探勘，未料竟發現鳳凰嘴沒有任何古墓遺存，反而在江村大墓中出土包含陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件古物，並且江村大墓的形制、規模皆符合西漢最高等級的墓葬規格。

經考證後確認江村大墓才是真正的漢文帝霸陵。(圖/翻攝自央視)

陝西省考古研究院研究員馬永贏透露，江村大墓平面為「亞」字形，屬於漢代的頂級配置，只有皇帝皇后才有權使用，而這座墓葬遺址東西長250多公尺、南北長140多公尺，裡面墓室的長度也有70多公尺，一般的臣民甚至諸侯王，很少有人能達到這種規模。

除此之外，西漢的陵寢制度通常是帝后合葬不合陵，意指皇帝和皇后葬在同一處但各立陵冢，剛好江村大墓的東北方約800公尺處就是文帝妻竇皇后陵冢，西南方約2000公尺處則是漢文帝母親薄太后的南陵。綜合所有要素、條件，考古學家確認江村大墓就是漢文帝霸陵，這項發現也徹底顛覆千年以來的謬誤，找回霸陵的真正位置。