有許多家長相當寵溺孩子，不但生活教育要給最好的，還會幫孩子買名牌精品，然而這種行為究竟適不適當呢？大陸網路最近瘋傳一張照片，一名小學生穿著整身名牌去上學，腳上的球鞋還是全球限量款，要價81萬人民幣（約新台幣354萬），簡直像把「一間房」穿在身上，讓網友全看傻。

綜合陸媒報導，近日上海一所小學的升旗朝會上，出現一名全身上下都穿著名牌的學生，並被人偷拍下來分享到網路上，很快就引發網友熱烈討論。從照片中可以看到，這名小學生身上穿的是知名品牌LV的羽絨外套，要價38萬人民幣（約新台幣165萬），看似普通的運動長褲也要3.7萬人民幣（約新台幣16萬）。

更誇張的是他腳上的運動球鞋，是Nike的「回到未來」系列，屬於全球限量款，價錢高達81萬人民幣。這名小學生全身行頭相加起來共計約新台幣535萬左右，簡直像把「一間房」穿在身上，和一旁同學們樸素的穿著形成強烈的對比。

照片曝光後網友們紛紛留言：「離他遠一點，踩壞了賣房子都賠不起」、「穿成這樣不怕被綁架嗎？」、「這是變相用孩子來炫富吧」；但也有人認為：「人家怎麼打扮孩子是人家自己的事情，我們管得著嗎？」、「人家有錢，愛怎麼穿就怎麼穿」；還有人懷疑這些服飾、鞋子的真偽，認為很有可能只是山寨品。