美國一名女子在疫情期間，用一根髮夾進行「以物換物」的遊戲，經過28次的換物過程，陸續換到吸塵器、寶石項鍊及吉普車等，最終換得一棟房子，而她受訪時表示，至今她還是難以置信。

根據《每日郵報》報導，30歲的絲琪博（Demi Skipper）去年5月疫情封城時，先是透過抖音Tiktok進行「以物換物」的計劃，最初是用髮夾做交換，陸續換到耳環、酒杯、吸塵器、滑雪板及蘋果電視等物，直到去年12月，她順利換到移動式小木屋，之後又換到HONDA汽車、3台曳引機等，之後成功換得一棟田納西州的別墅。

絲琪博受訪時表示，「我一直難以置信，我花了一年半的時間，成功用一根髮夾換到一棟房子，經過這一次後，我相信沒有什麼是不可能的，在以物易物的過程中，不少人懷疑我是否會成功，其實我自己也一度很擔心，而在這個過程中我學到很多，對於自己能夠堅持下去，也感到非常驚訝」。

而在換物的過程中，絲琪博也一度遇到挫折，她曾換到一條據稱擁有近2萬美元（約新台幣56萬）的鑽石項鍊，豈料她拿到珠寶店估價後，發現項鍊只值2500美元（約新台幣7萬），但她沒有因此感到氣餒，之後用項鍊換到一輛價值1895美元（約新台幣5.2萬）的固定式健身自行車，再將自行車換成一輛福特野馬（Ford Mustang），而她也將過程分享至抖音，獲得500萬粉絲追蹤。

絲琪博提到，她受到企業家麥克唐納（Kyle MacDonald）的啟發，因此決定進行這項計畫，麥克唐納在2016年時，曾用一個紅色迴紋針，進行14次交易後，換到一棟2層樓的農舍。目前絲琪博與丈夫決定從加州搬到田納西州住一陣子，並計劃下次的換物，想利用這間房子換回髮夾，將這棟房子換給需要的人住。