馬來西亞一名女子日前與家人到登嘉樓州釣魚，岸邊不遠處看到一塊漂浮物，因此用木棍將其拉上岸，由於當時天色昏暗，她也未看清楚，起初以為是垃圾，直到第二天再次前往海邊時，看到垃圾還在原地，便將其撿回家，女子的父親一看驚覺不對勁，推測可能是被譽為「海上浮金」的龍涎香。

綜合外媒報導，41歲的艾達（Aida Zurina Long）上個月與家人到登嘉樓馬江縣（Marang）海邊釣魚，當時她在岸邊發現一塊黃色異物，「約晚上11點左右，我看到它在海岸邊漂浮，以為是垃圾，所以就用棍子將它撈到岸邊，第二天我經過同一地方時，發現它還在原地，所以就帶回家丟」。

艾達的父親是一名漁夫，看到女兒撿回來的垃圾後，發現此物呈現固體蠟狀，推測可能是鯨魚的嘔吐物「龍涎香」，在馬來西亞極為少見，艾達得知後非常吃驚，「我的父親嘗試燒部分龍涎香，發現它會像蠟燭一樣融化，而且還散發出香氣」。

艾達提到，她願意與任何單位進行合作，對此物進行測試，確認它的真實性，並補充「我從來都不知道，鯨魚的嘔吐物竟是香水定香劑，而且還如此搶手」。龍涎香被譽為「海上浮金」，是種固態臘狀可燃物質，由抹香鯨消化系統所產生，完全乾燥後會散發出獨特甘甜土質香味，是香水界廣受歡迎的成分。