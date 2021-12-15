大自然有許多神奇的現象，常常讓人為之驚艷。英國一名男子日前和朋友相約爬山，未料途中轉頭關心朋友狀況的時候，突然看見一個被七彩光影包圍住的鬼影，讓他嚇一大跳，不過仔細觀察後才發現，原來鬼影竟是他自己，而這個神奇的現象被稱作「布羅肯奇景」。

Hiker spots ghostly figure in the mountains that turns out to be rare phenomenonhttps://t.co/JV83XUrzig pic.twitter.com/5rR3GWK9FV — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) December 13, 2021

根據《鏡報》報導，39歲男子托馬斯（Thomas Swallow）上月13日，和朋友相約到斯卡范勒峰（Scafell）最北端的大盡頭（Great End）徒步區爬山，在經過6小時的長途跋涉後，托馬斯逐漸超越朋友、領先在前，當他意識到這點，想要回過頭關心朋友的狀況時，卻突然看見一個被七彩光影包圍的鬼影，讓他瞬間嚇一大跳。

不過托馬斯很快就發現鬼影背後的真相，其實就是他自己的倒影，而這個現象被稱作「布羅肯奇景」，神奇的一幕讓他忍不住驚呼出聲：「太漂亮了！」，同時也十分享受當下的的景色，「我以前從未見過這種事情」。等朋友跟上並發現這個「鬼影」時，他們也都非常震驚，沒有信仰的托馬斯甚至直言，自己從「鬼影」中感受到神性的存在。

布羅肯奇景（Brockengespenst）又被稱作布羅肯弧（Brocken Bow），或山中鬼影（Mountain Spectre），是觀測者背向太陽產生的陰影，投射在雲層表面後被放大的巨大影像；該現象可以出現在任何一處輕霧瀰漫的山腰或雲層之上，甚至連飛機上也能觀察到，由於經常能在德國哈爾茨山脈低海拔的布羅肯山看見，因而得名。