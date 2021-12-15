自從秦朝成立第一個封建朝代後，古代中國大一統的王朝都很難存在超過300年，即使將南宋北宋加總起來有達到319年，中間也曾經歷過不小的動盪，就連興盛的唐朝也只存在289年的時間，背後到底有什麼原因呢？

清華大學歷史系教授張國剛指出，古代中國王朝很難存在超過300年，最主要的原因就是「家天下制度」，這個制度導致皇帝的接班人良莠不齊，常常是在「矬子裡頭選將軍」，只能從一群不怎麼好的候選人中，勉強挑出一個還可以的，因此好幾個朝代敗都敗在接班人的位置上，不是年紀還太小，就是過於昏庸而無法控制局面，連續1、2個這樣的君主登基，就很容易出問題。

張國剛教授表示，一個王朝剛開始興盛起來時有一個「魔咒」，只要在50年內或3代皇帝以內沒有出問題，就代表新立的制度已經穩固下來，政權的合法性也得到百姓認可，想要造反的人自然就不敢造反，這期間社會上的其他問題也還不明顯，於是能夠度過一段長治久安的時期。

像是東漢從第4個皇帝開始，君主登基的時候都是未成年，整個朝代共有14個皇帝，其中竟有11人都是未成年皇帝，但因為其他社會問題還不明顯、尖銳，所以中間一段時間都較為平安、穩定。

然而每個朝代到了後期，都會面臨社會問題不斷疊加的窘境，第一個問題就是無法選出優秀接班人，第二則是土地問題導致貧富差距擴大，且政府不但不解決反而推波助瀾，第三個問題是邊疆政策沒處理好，與少數民族的關係交惡，最後就會造成社會動盪、引發革命，王朝也因此滅亡。