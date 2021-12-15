印象中戰鬥用的鎧甲，都是用金屬製成，若是使用紙製作，防禦性真的夠嗎？《新唐書》曾有「紙鎧甲」相關記載，指唐末一名節度使徐商靠紙鎧甲，順利清除突厥，但由於未找到實物考證，因此紙鎧甲也成為傳說，直到2004年在貴州出土一件紙鎧甲，才讓這個謎團真相大白。

根據《梨視頻》報導，《新唐書·徐商傳》記載唐朝末年一名節度使徐商，遇到突厥人進犯，在山東徵兵1000多人，但卻缺乏裝備，徐商便命人用紙做鎧甲，沒想到唐軍竟取得勝利，內容還提到「襞紙為鎧，勁矢不能洞」，指徐商當時做的紙鎧甲，堅硬到連箭矢都無法穿破，不過無奈這只是史書記載，從未找到相關實物。

直到2004年11月，在貴州省田家寨村的青槓垻出土了一件鎧甲，從外觀上來看，它與普通的鎧甲並無差異，但重量卻很輕，也讓考古學家非常吃驚，經過研究後發現，製作鎧甲的材料並非金屬而是「紙」，眾人才驚覺，傳說中的紙鎧甲確實存在，不過紙鎧甲在戰場上能發揮保護士兵的作用嗎？

考古學家對紙鎧甲進行研究，發現它的材料是混合枸樹皮紙和棉，經過反覆搥打所製成，而枸樹皮紙內含膠原蛋白，因此彈性非常好，所以經過加工後，紙鎧甲不僅彈性佳，還具有防禦作用，而這類鎧甲主要在沿海地區使用，由於沿岸濕氣較重，金屬鎧甲容易生鏽，而用紙製作不僅沒有生鏽問題，而且泡水後，防禦力也非常強。

在北宋官修的軍事著作《武經總要》中，也有關於紙鎧甲的相關記載，提到甲冑分「鐵、皮、紙三等」，另外，明代朱國禎所撰筆記《涌幢小品》也記載紙鎧甲的製作方法，「紙甲，用無性極柔之紙，加工錘軟，迭厚三寸，方寸四釘，如遇水雨浸濕，銃箭難透」。明朝時，南方沿海倭寇橫行，名將戚繼光帶領軍隊抵禦，身上的紙鎧甲也是助力，不過紙鎧甲容易有蟲蛀問題，再加上清末出現大砲等新型武器，紙鎧甲才漸漸走入歷史。