泰國一名男子約女友到家裡玩，為了證明自己是個紳士，不會對她亂來，於是拿出鎖頭鎖住自己的下體，未料2天之後還沒「解鎖」，導致陰莖嚴重腫脹，他的母親聽到兒子的哀號聲後，急忙向外界求助，男子才終於順利脫困、解除「斷根危機」。

根據《Sanook》報導，泰國一名男子日前約女友到家裡玩，為了證明自己絕對不會對女友亂來，他竟突發奇想，拿出鎖頭「封印」自己的下體，以示自己的誠意和決心。沒想到2天之後，男子母親經過兒子的房間時，聽到他躲在裡面大哭並痛苦尖叫，急忙進房查看狀況，發現兒子的陰莖嚴重腫脹，甚至有些潰爛的跡象。

男子母親急忙向當地一個志工基金會求助，警消人員得知消息後迅速趕往現場，在他們的協助之下順利「解鎖」，男子隨後也被送到醫院進行進一步的檢查。

男子母親接受採訪時表示，兒子非常「正常」，平時也會幫父母做事，但他是個「母胎單身」，過去從沒有交過女朋友，而且兒子只要吸毒就會神智不清，開始做出詭異奇怪的舉動。

事實上類似的事件並不是第一次發生，今年7月泰國一名男子因為疫情影響，整天都待在家中，為了解悶並滿足自己的生理需求，竟將鎖頭套在陰莖上尋求刺激感，未料結束過後怎麼都找不到開鎖的鑰匙，他也不敢去看醫生，2個禮拜過後男子的陰莖已經感染發紫，雖然送醫後順利脫困，卻因為拖太久而導致他的陰莖將永久變形。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！