不少公司應徵人才時，除了專業能力及經驗外，也重視個人特質及思考能力，大陸一名男子日前參加面試，在最後關卡遇到面試官詢問「四個人抬一塊木頭，猜一個字？」，他靠著靈機一動的回答成功脫穎而出，立刻被錄取。

《搜狐專欄》分享一起面試案例，一名剛出社會的新鮮人小李，前兩天去面試一家文化公司的自媒體運營師一職，通過專業能力測試後，與其他3位應徵者進入最後關卡，面試官為了考驗他們臨場應變能力，因此提問「四個人抬一塊木頭，猜一個字？」

第一位面試者想了幾分鐘後沒有答案，便說「對於這樣的智力題我還真反應不過來，不過我對您公司真的有過了解，我覺得自己很適合這個崗位，也請您好好考慮一下。」但面試官聽完後並無反應。

第二位面試者嘗試回答，「四個人抬一塊木頭，是『李』字嗎？子像音「四」，四個人抬著木頭，所以我覺得是李字」。不過面試官表情依舊淡定，只是點了點頭。

第三位則是直接說：「不知道，這個問題和我應徵的職業一點也沒有太大關係吧？您看我的專業知識已經符合公司的要求了，你就不能給我個機會嗎？」面試官也沒有說話。

最後輪到小李，在思考題目的畫面後，給出簡潔有力的回答：「四個人抬一塊木頭，是個杰字，字面看起來很形象，也符合您的要求。」本來沒什麼把握的小李，在準備起身離開時，被面試官留下，「你錄取了，這個問題我向很多求職者都提問過，只有你的答案是讓我們滿意的。」

其實世界上不少大公司在面試時，都希望能聽到應徵者的開放式回答與解釋，有些提問可能天馬行空，也沒有標準答案，卻能藉此觀察應徵者的反應能力及邏輯能力。