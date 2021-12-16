現代人孩子越生越少，出現不少溺愛小孩的狀況。大陸一名男子出生於務農家庭，家境雖然普通，但父母都盡可能給他最好的，每次吃飯都是媽媽親餵，8歲時靠父親用扁擔挑著走路，導致他長大後什麼事都不會做，父母相繼過世後，他也沒有自理的能力，23歲時活活餓死。

綜合陸媒報導，楊鎖1986年出生於河南省信陽市羅山縣朱堂鄉，由於父親老來得子，因此對於孩子寵愛有加，正常孩子1歲就會獨自行走，但楊鎖到8歲仍不喜歡走路，經常被母親抱在懷中，父親甚至會用扁擔挑著他走路，並非他有身體缺陷，而是父母擔心孩子走路走太累，就連吃飯也是母親餵他吃，上小學後還是父母親自接送。

楊鎖在家懶惰成性，在學校也不願意寫作業，老師只要對他稍微嚴厲，楊鎖回家便會告訴父母，第二天他的父親就會到校投訴，讓老師都非常困擾，導致老師也不敢再嚴加管教。楊鎖的堂哥楊德玉表示，「他是我們堂兄弟8個當中最英俊、最聰明的，但也是最懶的」，從小他也曾嘗試幫忙幹活，但一拿起工具父母就會連忙阻止，並心疼的說「你到一邊玩去吧，不要累著了！」，就是因為父母的溺愛，把楊鎖寵成懶人。

楊鎖13歲時，父親因肝病去世，但母親依舊不讓兒子工作，直到她身體不堪負荷後，逼不得已才要求楊鎖幫忙，但兒子完全不願意，甚至不高興就打母親，直到他18歲，母親積勞成疾去世，楊鎖便搬去與堂哥楊德玉同住，堂哥還幫忙介紹建築工地工作，但楊鎖時常嫌熱和累，每次都偷跑回家，最終連工作也沒了。

之後鄰居介紹楊鎖去酒店當服務生，豈料他什麼事都不會做，最終被人趕走，他便跑回自己的老家，賣光家裡所有值錢的東西，平時到村裡向人討飯吃，附近鄰居同情他的狀況，有時還會買菜放到他家門口，但楊鎖卻從來沒碰過，82歲鄰居高正英表示，「他從來不洗衣服，穿髒了就扔掉，再換一件。村裡人給他的肉、菜，他都掛在屋檐上，一直放臭也不做來吃」。

天氣變冷時，楊鎖也懶著上廁所，有時在就旁邊挖個坑，用土一埋就可以，為了取暖，楊鎖把家裡能燒的東西都燒了，就連床也被劈成材火，平時都在睡覺，餓了才出門討飯吃，直到2009年12月一天，堂哥楊德玉擔心楊鎖好幾天沒吃飯，便帶飯與棉被到他家去，豈料楊鎖早已餓死在家中。