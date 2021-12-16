失去孩子是父母心中永遠的痛，有些人會靠時間療傷，有的則是把小孩生回來。大陸安徽省一名婦人2009年失去女兒，面對喪子之痛，60歲的她決定把孩子生回來，透過試管嬰兒療程誕下一對雙胞胎，如今事隔11年，她表示過程真的很辛苦。

盛海琳11年前痛失愛女，她做試管嬰兒想把女兒生回來，豈料誕下一對雙胞胎，她近日受訪分享育兒的辛酸。(影片來源youtube/今日熱搜)

綜合陸媒報導，安徽合肥一名婦人盛海琳原本是醫師，退休後過著安逸的生活，豈料2009年春節，女兒和女婿回婆家過年時，卻因煤氣中毒雙雙離世，59歲的盛海琳傷心不已，讓她難以接受，之後嘗試尋找代理孕母或領養，但最終決定做「試管嬰兒」，儘管當時丈夫並不同意，此舉相當危險，但她已鐵了心。

盛海琳做一次試管嬰兒就成功，並於2010年5月25日，誕下一對早產雙胞胎女兒，60歲的她打破生育極限，成為當時大陸最高齡的產婦，不過由於一次要養兩個孩子，也成為生活重擔，加上她的丈夫已中風癱瘓，生完孩子100天後，她就重返職場，遠赴各地講課，為家裡多賺一筆收入。

盛海琳提到，如今她已經70歲，決定回歸家庭為自己而活，把身體照顧好，因為唯有自己健康，孩子才能過得好，「如果沒有孩子的話，我可能始終都還活在痛苦當中，一直伴隨我到死，而現在的話，原本應該是痛苦，今天來說應該是辛苦，不是一般的辛苦，太累太令人焦心」。

盛海琳表示，他們家庭特殊，面臨的問題比正常家庭多，「人家只看到我表面很快樂、幸福，不知道背後的艱辛及未來的思考，我既有遠慮也有近憂，但就儘量保持好心態」，而且雙胞胎女兒也常受外界批評，指她們沒有父母，是從試管裡出來的小孩，女兒聽到後非常難過，回家就會哭。

盛海琳感嘆的說，「終究我們和孩子差60歲，我們絕對要比那些年輕父母走得要早，陪伴孩子的時間也不會比年輕父母多，所以我要孩子學會自立自強自信」。受訪影片曝光後，不少網友表示「阿姨思路清晰，自己選擇自己負責，年輕的父母沒幾個能做得比她好」、「老年失獨的痛苦我們無法感同身受。不過高齡產婦很危險，不提倡效仿，而且她還有癱瘓老伴與兩個孩子要養，能順利將孩子養大，家境非常重要」。