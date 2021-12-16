大陸北京的北新橋附近有一口「鎖龍井」，相傳明初有一條龍在世間為非作歹，最終被大謀士姚廣孝鎖在井裡，且只要拉動井裡的鐵鍊就會惹怒惡龍，儘管這只是傳說，但後世在擴寬馬路時，發現井蓋下確實有好幾條大鐵鍊，還在井裡聽到「龍嘯聲」，讓人不寒而慄，不過進一步研究後發現，這其實是古人的智慧。

根據《梨視頻》報導，北新橋位於東直門內大街的十字路口，附近有一口「鎖龍井」，傳說北京城當時是水澤之鄉，經常發生水患，全是一條龍在搞鬼，朱棣大謀士姚廣孝為民除害，順利制伏龍後，將牠鎖進井裡，綁上好幾條鐵鍊，並跟惡龍說「只要橋舊了牠就可以出來」，之後將橋取名為「北新橋」，表示橋永遠是新的，龍永世被關在井底。

據說，只要拉動鐵鍊就會惹怒惡龍，牠一氣之下會使水氾濫，淹沒整個北京城，不過這僅是神話故事，並沒有歷史根據，況且也沒有龍的存在。不過在抗日戰爭期間，曾有一群日本兵來到北新橋，聽說鎖龍井的傳說後認為是子虛烏有，便拉動井裡鐵鍊，豈料底下竟傳出巨大聲響，隱約還可以聽到海風聲，宛如龍在咆嘯，味道還伴隨腥味，之後有黃色汙水往上湧，眾人嚇得趕緊恢復原狀。

此事也引發專家好奇，經過調查後發現，鎖龍井底下其實有一條暗河，水流相當湍急，水壓也較大，當水壓達到一定程度時，就會從井口噴出，還可能造成水災，假若用鐵鍊填堵，可以有效的控制水壓問題，因此當鐵鍊被拉起來時，就會使水壓發生變化，造成暗河的水往上湧出，而井裡伴隨腥味，可能是井水發生顏色變化，或有物體腐爛變質造成。