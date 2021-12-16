澳洲一名女子日前搭竹筏出遊，意外發現一隻巨鱷在水中埋伏，當她持手機靠近拍攝時，巨鱷突然張開血盆大口衝出水面，嚇得她差點慘死在鏡頭前，短短9秒的驚險畫面不斷在網路上瘋傳。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在澳洲的北領地，女子瑞安娜（Rhiana Newberry）當時站在一艘竹筏上，畫面中可見，船身外側有裝上小小的防護柵欄，眼尖的她發現平穩的水面下有一隻巨鱷緩緩游向竹筏，好奇的她便拿出手機拍攝。

就在瑞安娜接近竹筏邊緣時，還隱約可聽見船上成員提醒她「小心一點」，不料說時遲那時快，原本隱身在水面下的巨鱷突然張開血盆大口，瞬間衝出水面，朝著瑞安娜攻擊，所幸瑞安娜反應迅速，驚覺不對勁後立即向後退了一步才逃過一劫，否則後果不堪設想。

驚險影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「天啊！我再也不敢在那邊游泳了」、「你需要更大的船」；對此，瑞安娜表示，因為釣的魚一直消失，讓她覺得相當納悶，這才發現原來水中有不速之客上門，「我拍攝鱷魚時，完全沒想到牠會突然衝出水面攻擊，嚇到手機差點掉到水中，真的超近的！」