中文博大精深，國小生除了學習注音之外，沒想到也要破解「象形文字」？日前就有一位爸爸抱怨，自己女兒才國小一年級，作業竟是要回答正確的象形文字，讓他相當崩潰，只好拍下作業題目上網求救，貼文一出，難倒不少網友。

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，自己女兒才國小一年級，國文作業卻超級難，課程竟然已經上到象形文字，讓他崩潰表示，自己除了日、月、水三個字之外，編號3的象形文字卻怎麼樣也解讀不出來，只好PO網請求高手解答，並無奈直呼「怎麼才國小而已，字就那麼難學？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「老師哪個朝代來的？」、「現在小一那麼硬，要學象形文字啊」、「看到題目，我發現我好像小學沒畢業」；不過也有人抱持正面態度，「我覺得超棒的啊」、「小學生了解象形文字可以對文字的連結更多，記憶更深刻」。

對此，就有內行人依照題目順序解題，直言第一題到第四題的答案分別為「月、肉、木、水」，「第二個是肉唷！前陣子剛好看到很多家長PO文在問」、「1月、2肉、3木、4水，我中文系，選我正解」、「月肉木水，我家小孩昨天的功課也有這一題」。