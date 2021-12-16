許多民眾都有因為衣服曬在外面，不慎被風吹落而掉在屋簷或是陽台的經驗，面對這樣的情況，多半都是使用長竿想辦法將衣服勾回。不過大陸卻有一名男子突發奇想，竟然派出「大閘蟹」將衣服撿回，機智舉動被千萬人讚爆。

大陸微博帳號「老刀99」，日前分享一段影片，並透露杭州一戶人家正在進行居家隔離，不料曬在陽台的衣服連同衣架，被風吹到樓下，但是礙於隔離的原因，以至於無法下樓將衣物撿回。

影片中可見，男子為了找回衣服，靈機一動找來一隻大閘蟹，接著用一條繩索將牠綁著，並從窗邊緩緩垂降，過程中只見大閘蟹不停掙扎擺動，但最後總算「不辱使命」將眼前的衣物夾起，順利完成任務。

對此，《新京報》報導，事發地點位於杭州蕭山區一處社區，但是近日該棟並未傳出隔離，不過即便如此，影片依舊不斷在微博上瘋傳，甚至一度登上熱搜，吸引逾千萬網友觀看，並紛紛留言直呼「生活智慧王」、「牠為這個家付出了太多」、「天時地利物盡其用」、「為何牠知道要夾起來啦」、「給蟹哥一個讚」。