古代封建社會，帝王身邊常常跟著一名貼身太監張羅大小事，不過外界不免好奇，為什麼這些太監手上不約而同都拿著「拂塵」到處走？而且不拿還會惹來龍顏大怒！

根據《搜狐網》報導，「拂塵」又稱拂子、麈尾，是一種在手柄前端附上一束獸毛或絲狀麻棕的器具，最早出現在漢朝，作為拂除蚊蟲之用。

在道教文化中，拂塵是道士常用的器物，一些武術流派更將其視為武器，有句俗話說「手拿拂塵不是凡人」，指出拂塵有著拂去塵緣、超凡脫俗的意思；漢傳佛教也利用同樣的寓意將其引入，不過拂塵在道教中後來還發展成了一種武器。

然而，太監的拂塵和超凡脫俗沒有任何關係，其真正用途在於「打掃」，因為在偌大的皇宮裡，太監最初的職務就是給皇帝打理宮殿的，貼身太監每天跟隨皇帝進進出出，皇帝在哪裡休息，太監就必須搶先一步將座位上的灰塵拂去，動作太慢還會惹得皇帝不高興。

不過並非每一位太監都有資格拿拂塵，一般只有位高權重的首領太監才有資格，因此拂塵除了清潔的實際用途之外，更是太監在宮中地位的象徵。