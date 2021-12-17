不少人就是喜歡迷你豬嬌小的身軀，才會飼養這類的動物，但有些不肖商家會以普通豬冒充，讓不少飼主養大後才知被騙了。巴西一名婦女3年前在市場買迷你豬，豈料牠竟越長越大，如今更重達250公斤，對主人的生活費造成不小負擔，但就算有人出價10萬想購買，但飼主仍堅持不賣。

‘I bought her thinking she would be a mini-pig, but she turned into a giant animal’: A three-year-old pet piglet grows into a 550-pound housemate in Brazil https://t.co/Ks7xpDIaKO 🐖 pic.twitter.com/gWBKS2auei — Reuters (@Reuters) December 10, 2021

根據《路透社》報導，巴西聖保羅一名59歲婦女羅拉（Rosangela dos Santos Lara），3年前在市場買了一隻迷你豬「莉莉加」（Lilica）當寵物，豈料迷你豬卻越長越大，如今更重達550磅（約250公斤），每天要吃5公斤的蔬果與飼料，幾乎快把羅拉吃垮。

而羅拉的丈夫納爾遜（Nelson）原本是聖保羅市附近沿海城鎮佩魯伊貝的漁民，但如今面臨失業，因此家中重擔全在羅拉身上，而寵物的食量越來越大，也讓她非常困擾，羅拉提到，當初被攤商騙了，「我買莉莉加，以為牠是一隻迷你豬，沒想到竟長到這麼大隻」，她一邊說一邊搔莉莉加的肚皮，看似對牠非常寵愛。

羅拉現在讓莉莉加睡在自己的寢室裡，平時還會開電風扇給牠吹，有空也會帶牠出門散步，先前有人出價2萬雷亞爾（約新台幣10萬元）想購買「莉莉加」，並屠宰切成肉片，儘管賣豬能改善家中經濟，但羅拉始終堅持不賣，表示「莉莉加帶給我快樂，雖然很多人說我瘋了，但我真的很愛動物」。