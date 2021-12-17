美國亞利桑那州立大學裡一個實驗單位日前在海裡進行觀測，意外拍到一幕魟魚遇鯊魚的有趣畫面，當時鯊魚似乎正在覓食，看到一隻魟魚闖了進來，便游過去想趕走對方，而魟魚發現危險靠近後，下秒使出障眼法脫身，讓研究員也瞬間看傻。

綜合外媒報導，蘇利科夫斯基鯊魚和魚類保護實驗室（Sulikowski Shark and Fish Conservation Lab）近日與海洋研究單位合作，觀測猶加敦半島（Yucatán Peninsula）附近鯊魚的懷孕狀況，在墨西哥普拉亞德爾卡曼（Playa del Carmen）附近海域發現一隻魟魚，牠似乎誤闖鯊魚的掠食地盤，隨後被一條約2公尺長的公牛鯊盯上。

鯊魚當時似乎處於飢餓狀態，看到魟魚出現後，牠馬上游過去，魟魚當下也發現危險，隨後用尾部揚起底下的沙塵，鯊魚的視線頓時變得模糊，當牠看清楚時，魟魚早就不知去向，而如此高招的自保方法讓人驚訝，一名研究員詹姆斯（James Sulikowski）提到，「太神奇了！公牛鯊很大隻，牠們擁有領地意識，我認為鯊魚並不喜歡有對手來搶食，雖然公牛鯊主要吃魚，但有機會也會吃魟魚」。

根據國家野生生物聯合會（National Wildlife Federation）指出，雌性公牛鯊可長到約3.3公尺、500磅（約226公斤），而且牠們幾乎不挑食，過去還曾記錄到公牛鯊同類相食的狀況，但此情形極為罕見。