大陸考古學家在河南洛陽正平坊遺址，發現唐代孔廟、國子監、太平公主豪宅所在位置，其中太平公主的宅院幾乎佔了半個里坊，甚至還侵佔道路，也讓後世看出太平公主在當時的地位與強勢，由於該遺址上面原本是農田，因此受人類活動破壞小，成為目前發現保存最完整的唐代里坊。

根據《新浪新聞》報導，大陸考古團隊從去年4月，開始對河南洛陽的正平坊遺址進行發掘，該遺址平面為長方形，南北長533.6公尺、東西寬464.6公尺，坊內呈現「丁」字形道路，將里坊分成西半坊、東南區和東北區三部分，在隋唐時期為便於管理，因此官府在都城內每500平方公尺，規劃一個居民區，稱為「里坊」。

洛陽唐城考古工作隊隊長石自社介紹，遺址西半坊是一座大型宅院，而宅院南半部應該是園林區，北部則是庭院，其中庭院呈現中軸對稱格局，推測應該是武則天女兒「太平公主」的宅院。洛陽市文物考古研究院研究員王炬表示，太平公主宅院的圍牆把里坊道路也圍起來，當時里坊制度嚴格，絕不允許隨意侵占街巷，顯示她在世時的強勢地位，不僅佔用半個里坊，甚至侵佔道路。

不僅如此，正平坊遺址還出土大量蓮花紋瓦當、筒瓦及脊飾等建築構件，和青釉、白釉、黑釉製成的盞、盤、碗等生活用品，在里坊裡的國子監旁，還發現一座中等規模的燒窯坊，正平坊遺址展現出古代城市的規劃模式。研究員王炬表示，正平坊遺址上面原本是農田，因此受人類活動破壞小，保存相當完整，也為唐朝政治制度史及當時社會生活研究提供重要資料。