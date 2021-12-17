太可愛了！大陸山東一間幼稚園老師日前要求小班學生，帶「多肉植物」來學校觀察，豈料其中一名3歲男童隔天竟拎了一袋「豬肉絲」到幼稚園，並說著「我帶很多肉」，一問之下才知道誤會了，原來小朋友將「多肉」誤會成「肉多」，讓老師看了捧腹大笑。

根據《澎湃新聞》報導，山東泰安一間幼稚園老師，日前請小班學生帶一盆「多肉植物」來學校，小朋友疑似沒聽懂意思，當下聽到後，誤以為是要帶肉去學校，因此和父母說「老師說要帶很多肉」，家長也不疑有他，便切了一袋豬肉絲讓孩子帶去幼稚園。

徐姓老師表示，小朋友可能沒看過多肉植物，因此轉述時便出了問題，她當下看到豬肉絲時，只覺得非常有趣，之後告知家長後，對方表示肉不用拎回家，因此這一袋豬肉絲便作為當天午餐的食材，為小朋友的餐點加餐，她也將此事分享至網路，引發討論。

不少網友笑歪表示，「之前看過有家長看孩子的課表時，發現有一堂道法課，因此幫小孩買了桃木劍，後來才發現其實是《道德與法制》課程」、「多肉變豬肉」、「小時候老師要我帶沙包，我回去跟我爸說要帶豆沙包」、「沒毛病，確實是肉很多」。