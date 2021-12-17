台灣人喜歡吃鍋，尤其是寒冷的冬天，可說是一大享受，不過日前就有網友透露，吃火鍋時赫然發現牛肉片的油花竟然呈現詭異的鮮黃色，讓他擔心會有食安問題，不過內行人一看卻眼睛為之一亮，大讚「可遇不可求！」

原PO日前在臉書社團《家常菜》PO文指出，就在他吃火鍋準備下牛肉片之際，赫然發現牛肉片的油花呈現鮮黃色，讓他十分錯愕，不禁好奇問道「請問火鍋店的牛肉黃黃的是正常的嗎？」

貼文一出，網友全嚇壞，不過也有人出言安撫，「沒意外的話，是油脂」、「這是天然的油脂，不用擔心」、「這是正常的！吃草或吃飼料的牛會呈現不同顏色油脂」。

過去也有內行人解釋，「牛飼養後期肥育多用玉米，玉米中有葉黃素與胡蘿蔔素類，加上草料有葉綠素、葉黃素等，所以脂肪呈現淡黃色，老牛的顏色因長期累積會較黃」、「正常，維生素顏色，有些脂溶性維生素會存在脂肪」、「好的黃油沙朗帶雪花紋可遇不可求，價格會比一般沙朗貴1至2成，我會請廠商特地保留給我，吃起來會比一般沙朗帶更多奶香味」。