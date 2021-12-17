許多民眾出遠門前，會事先檢查引擎、胎壓是否正常，避免意外發生，不過日前就有網友透露，查看胎壓時，意外發現輪胎上有一個「禁止音符」的圖案，讓他百思不得其解，貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答背後神用途。

臉書社團《加藤軍台灣粉絲團 2.0》日前分享一張照片，並PO文指出「請問有誰知道這輪胎上的圖案是什麼意思？」畫面中可見，該顆輪胎上有許多標示，除了一般原有的廠牌外，還有包括落葉、公路以及一個音符畫上禁止的圖案，讓人不解背後用意。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「不會跳舞的車才能用的輪胎」、「夜間模式開啟吧」、「禁止車上聽音樂啦」、「壓在路上會有音樂的意思」。

不過也有老司機解答背後真相，紛紛留言回應「安靜舒適的意思，很好用」、「靜音胎啦，比較少見」、「一片葉子代表環保材質，一個加油槍代表節油輪胎，一個音符代表較為靜音輪胎，一條公路代表競賽級」、「由左到右分別是此胎特性，節能省油，耐磨高里程，安靜舒適三種」。