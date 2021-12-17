美國佛羅里達州一名男子日前搭乘飛機前往華盛頓時，因為不滿防疫規定，拒絕配戴口罩，還將一條紅色丁字褲穿臉上，宣稱這樣也符合「遮掩口鼻」的口罩禁令，最後遭空服人員轟下飛機，並將其列為黑名單。

綜合外媒報導，38歲男子傑尼（Adam Jenne）15日搭乘美國聯合航空（United Airlines）的飛機前往華盛頓，然而，他登機後不僅沒有戴上口罩，還戲謔的將一條紅色的女性丁字褲當成口罩掛在兩耳上，宣稱自己並沒有違反「遮掩口鼻、沒有開口」的口罩規定，還強調自己符合美國運輸安全管理局（TSA）至少在今年5月以前所訂下的飛機口罩禁令。

傑尼表示，根據規定，乘客搭機時必須配戴口罩、遮掩口鼻，直到飛機飛行到一定高度後，才可以拿下口罩享用飛機餐，而自己之所以將「丁字褲當口罩」，完全是為了抗議這種荒謬的規定。傑尼最後在空服人員的要求下起身離開機艙，並被暫時禁止搭乘美國聯合航空的飛機。

事後美國聯合航空發表聲明，提到傑尼的丁字褲口罩不符合規定，所幸機組人員在飛機起飛前就解決問題，避免在飛行途中任何可能產生的干擾和爭議。報導指出，這並非是傑尼首次遭到拒載，過去他也曾因為相同理由，被達美航空轟下飛機。