加拿大一名醫師日前分享一起驚人案例，指出一名33歲女子因為連續出血14天，擔心身體有異狀，便著急赴醫就診，沒想到檢查後卻赫然發現肝臟內有一個嬰兒胚胎，罕見的子宮外孕情況就連醫師也嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，加拿大曼尼托巴兒童醫院研究機構（Children's Hospital Research Institute of Manitoba）兒科醫師納維（Michael Narvey）日前在抖音（TikTok）發布影片分享這起罕見案例，並指出子宮外孕通常發生在腹腔，過去自己從未見過胚胎跑到肝臟的情況，「我原本以為我什麼都見識過了，但發生在肝臟中對我來說還是第一次！」

異位妊娠又稱子宮外孕，發生機率約為1％，意指受精卵在子宮以外、無法支持其生長的部位著床，這種情況若是沒有及時治療，孕婦會有生命危險，所幸這起案例的女子在接受手術治療後已無大礙，不過胎兒則無法保全。

影片曝光後，短短2天就累積逾360萬點閱，不少網友紛紛留言驚呼，「我不敢相信竟然會有這種事發生，受精卵到底是怎麼跑到肝臟的？」、「這對父母來說一定是個震驚的消息，希望這位媽媽一切安好」。

報導指出，根據美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）資料顯示，肝臟的異位妊娠病例十分罕見，從1999年到現在，全球僅有14起案例。