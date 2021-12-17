許多人對於電視劇《還珠格格》中的香妃並不陌生，歷史上也確有其人，但其實當時她妹妹也一同入宮，只不過香妃對乾隆態度冷淡，反倒是妹妹對乾隆百般示好，無奈卻在一次侍寢後從此被打入冷宮，背後原因難以啟齒。

根據《搜狐網》報導，《還珠格格》中的香妃原型是名西域美女，乾隆中期的時候，新疆維族發生叛亂，乾隆出兵征戰，並且鎮壓了叛軍，維族首領為了表示感謝，便向乾隆進貢了一對雙胞胎女子，因為她們身懷異香，就成了人們口中所說的香妃。

不過雙胞胎姐姐因為不喜歡自己被當成玩物隨便贈與，所以對乾隆一直十分冷淡，也不主動侍寢；反倒是妹妹因為渴望得到皇帝寵愛，百般討好，果然如願獲得侍寢機會，乾隆當晚連續臨幸了她3次，只不過從此之後便被打入冷宮，不受乾隆待見。

原來妹妹雖然身懷異香，但因為有腳癬，平常穿襪子時還可以遮掩，但侍寢就藏不住，散發出的濃濃腳臭讓乾隆無法忍受，當晚過後就不再寵幸。

有了這次不愉快的經驗，乾隆對於異族心有餘悸，還特別派人追查進貢來的妃子是否有同樣的毛病，尤其是雙胞胎中的姐姐，所幸姐姐並沒有腳癬，只是苦了妹妹就此在冷宮度過一生。