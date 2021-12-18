以色列一名魔術師尤里蓋勒，同時也是通靈大師，近日受訪表示自己長年研究UFO，指外星人已秘密觀察人類多年，總有一天會與人類接觸，而且時間不需等到百年，過去還有德國科學家維爾納向他展示UFO飛船殘骸，如此震撼的言論也引發討論。

根據《太陽報》報導，74歲尤里蓋勒（Uri Geller）曾上節目演出彎曲湯匙，因此獲得關注，長年到處至各國表演通靈、念力和預知未來，先前美國五角大樓公布144份遇「不明空中現象」的報告和影片後，近日他提到，外星人其實很有可能早就造訪地球，而且已觀察人類多年。

尤里蓋勒提到，外星人總有一天會現身，幽浮可能會降落於美國白宮或其他地方，「我認為，他們正在研究人類，但我不知道他們目的為何。我們許多關於外星人的科幻電影都將成真，我認為這種事情不需等到百年或千年，約莫在日後65至70年間，屆時幽浮著陸降臨，過程像是導演史蒂芬史匹柏1977年作品《第三類接觸》，非常壯觀」。

尤里蓋勒引用美國海軍飛行員拍攝的UFO視頻，表示不明飛行物的飛行速度，是人造飛機無法模仿的，認為外星人造訪並沒有敵意，「如果他們不懷好意，人類早就滅亡了，外星人以如此不穩定的方式移動，我過去從未見過，令人難以置信」，在1970年代，德國火箭科學家維爾納（Wernher Von Braun）還曾向他展示一塊幽浮殘骸。

根據中央情報局（CIA）文件顯示，尤里蓋勒在1970年代，曾接受一系列秘密實驗，內容是讓他坐在密閉且有監控的房間裡，而研究員在房外隨機畫出物品，要求尤里蓋勒用心電感應方式猜測並畫出文字和物體，研究員事後表示「他以令人信服且明確的方式，展示他的超自然感知能力」。尤里蓋勒聲稱，自己在以色列和美國的間諜機構執行數10項任務，但工作都是機密，因此無法曝光。