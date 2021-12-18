大陸河南一名人夫日前買魚回家煮，魚炸好後準備調味時，突然聽到怪聲，仔細看後發現，炸熟的魚竟奇蹟復活，在盤子裡活蹦亂跳，人夫嚇傻直呼「你別再嚇我了」，跳了2分鐘後才停下來，過程PO網後掀起討論。

Zombie fish jumps up and down in frying pan

河南鄭州一名溫姓人夫日前買魚打算煮給妻子吃，回家後清理好魚身與內臟後，就將魚裹粉後放入油鍋裡炸，炸熟撈起放進盤子裡準備調味，豈料他轉身後聽到，盤子裡傳出「砰砰」聲響，讓人夫感到非常奇怪，一看驚覺炸熟的魚竟復活，在盤子裡活蹦亂跳，由於力度過猛，牠剛炸脆的尾巴還被跳斷。

詭異畫面嚇得人夫直喊「你別再嚇我了」，魚跳了2分鐘後才停下來，溫姓人夫表示，自己經常煮魚吃，但第一次遇到這種情形，當時真的被嚇了一跳，但之後還是把魚拿給妻子吃。而影片曝光後，網友表示「活死魚？如果是我根本不敢吃了」、「牠掙扎求生的模樣，讓我看出生命的偉大」。

還有人表示，「這條魚確實是死了，只是進鍋前沒有去掉脊椎或沒熟透，因此出現神經反射弧現象，使牠看起來像復活了」。過去也曾發生類似事件，美國維吉尼亞大學一位化學教授表示，雖然生命體已死亡，但代謝細胞等大多數組織還活著，須過一段時間才會死亡，若神經細胞未受損，就算大腦功能喪失，組織仍會對刺激做出反應，引發相應的痙攣表現。