葬禮氣氛大多莊嚴肅穆，希望給死者安詳離開，但隨著時代改變，有些人舉辦葬禮，竟以狂歡的方式送別死者。南非先前出現一場特別的葬禮，只見家屬邀請好幾位性感舞者，在棺材前扭腰擺臀，現場氣氛熱鬧，讓人看了目瞪口呆。

It’s lit there at #cadbury funeral, a well deserved send off. Mfana wa Pheli. pic.twitter.com/2B6X7ab2uq — Kea jola (@CarmenRabz) July 31, 2021

綜合外媒報導，南非日前有人在舉辦葬禮，沒想到竟請來舞者炒熱氣氛，只見兩名賓客坐在棺材前的椅子上，舞者則隨音樂扭腰擺臀，之後騎到賓客身上，不斷磨蹭他們，現場歡樂熱鬧，影片曝光後，網友傻眼表示「到底是辦葬禮還是婚禮？」。

據了解，死者是南非首都普勒托利亞（Pretoria）的舞者Zwane，先前他欲前往健身房運動，豈料途中竟被槍殺，讓朋友都難以置信，表示Zwane是個樂觀又謙遜的人，對於工作非常有熱忱，甚至經常激勵同事，豈料如今竟慘遭殺害。

朋友Moshimane Makopo提到，「Zwane的生活很充實，而且不菸不酒，雖然別人都認為，做這行是骯髒的工作，但Zwane只是一個熱愛跳舞的表演者」，儘管很多人對這種表演方式仍很排斥，但他很感激死者家屬同意他們用這種方式告別。另外，同事Laka也表示，他們希望透過Zwane生前最愛的舞蹈，送他最後一程，因此才會出現如此特殊的葬禮。

而南非出現類似葬禮不只一起，先前還有一名男子被謀殺，葬禮上女友竟僅穿丁字褲，直接在死者身上擺腰磨蹭，讓不少人直呼太誇張。