大陸考古學家先前宣布發現漢文帝霸陵，此外還在甘肅武威地區唐代吐谷渾王族墓葬群，找到目前發現年代最早的白葡萄酒，以及最完整的「胡床」、成套鐵鎧甲武器裝備等800多件文物，讓現代人可以窺探吐谷渾人的生活與文化等歷史細節變遷。

根據《新浪新聞》報導，目前出土的武威吐谷渾王族墓葬群，分成以慕容智墓為代表的「大可汗陵」區、弘化公主和慕容忠墓為代表的「陽暉谷」陵區，以及党氏墓為代表的「白楊山」三大陵區，透過墓誌分析，得知墓葬群年代集中於公元663年至公元755年間。

甘肅省文物考古研究所所長陳國科介紹，目前出土金銀器、漆木器、革制和絲麻織品等800多件文物，例如木質的胡床、大型床榻、六曲屏風、鐵甲胄成套武備、筆墨紙硯等文房用品，還有類型多樣的絲織品，都是非常罕見的文物，目前以出土的墓誌初判，上面應該寫著吐谷渾民族文字。

陳國科所長提到，其中還出土一個銀瓶，「通過分析研究，銀瓶裡的白葡萄酒是目前國內最早的白葡萄酒」，另外還發現文房四寶的紙和筆，而且此次出土兩支毛筆，檢測分析筆管是胡麻竹、筆頭則是羊毛，而此前最早發現唐代毛筆的實物保存於日本，大陸過去從未發現唐代毛筆實物，也成為一項重大發現。

甘肅省文物局局長馬玉萍提到，墓葬群具有唐早中期高等級墓葬基本特徵，主要為唐代葬製，不過兼具吐谷渾文化、北方草原文化等因素，而從墓群能進一步了解，歸順唐朝的吐谷渾人生活、思想及文化認同等變遷，也能看出民族近百年來如何融入中華民族體系。

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