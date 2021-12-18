有眼尖的民眾發現，無論是在賣場、捷運站或是其他公共場所，經常看見天花板上設有「玻璃柵欄」，讓他不禁納悶背後用途，貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人解答是「保命用的！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，在賣場內的天花板上看見詭異的「玻璃柵欄」，不禁好奇問道，「去外面的商場或大樓都會看到這個，有人知道它的作用到底是什麼嗎？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應，「以前看到都沒特別留意，還以為是裝飾」、「防蜘蛛人的嗎？」、「不是單純裝潢嗎」。

對此，就有內行人指出這是「防煙垂壁」，「隔煙擋板，這也是消防設備之一，用意是在阻斷濃煙瀰漫的時間，增加逃生的時間」、「火災發生時會有煙，透過這種東西先把煙集中在一個區塊，避免擴散」、「火災時煙向上竄，這會將煙區隔開，然後啟動抽風機將煙排出」、「捷運站也有，是失火時擋濃煙的，以捷運站為例說明，防止濃煙從月台層竄到大廳層，月台層則有排煙系統把煙抽出去」。