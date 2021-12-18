古代帝王為了擴建領土，不惜發動戰爭，而在火藥還沒發明的冷兵器時代，弓箭一直是重要的遠程攻擊武器，在不少以古代戰爭為題材的影視作品中，就經常看見兩軍交戰時，士兵會使用放箭的方式消滅敵軍力量，外界不免好奇，為何都是朝天上放箭，而非直射？其實背後道理很簡單！

學過拋物線函數的人都知道，在重力和空氣阻力不變的情況下，物體以一定速度拋出，和平行地面成45度角時，射程最遠。如果是平射，受到空氣阻力的影響，要想射傷敵人，作用力較小；反之，斜射因為重力因素的關係，具有很強的殺傷力。

再者，遇到有掩體或是城堡，受限於平射範圍，根本無法起到火力壓制的效果，加上古代士兵身穿鎧甲、手持盾牌，築成一道嚴實的盾牌牆，直射就毫無用處，只有斜射才能突破敵人的守備障礙。

而盾牌作為便捷的防禦性工具，為何古人作戰時明知道弓箭無法射穿盾牌，還不斷的浪費箭矢和體力去射擊敵方盾牌呢？最主要原因在於，弓箭作為戰場上的遠程武器，威力的發揮主要是齊射，萬箭齊發的陣仗能對敵人形成威嚇，進而減緩進攻力道，達到牽制的效果，並且迫使敵方必須身著防禦護甲或手持盾牌，大幅度增加進攻的準備時間與成本，還有機會造成局部傷亡。

一些弓箭手甚至會直接在弓箭上塗抹金水（糞水）、火藥和毒藥，藉此加快敵方的傷口感染，因此即便弓箭殺傷力不算最高，卻也是十分棘手的存在。