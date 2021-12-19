美國一名女子前陣子到高級海鮮餐廳用餐時，意外在牡蠣中咬到硬物，吐出來一看驚覺竟是珍珠，而且仔細觀察發現，牡蠣中居然有12顆珍珠，讓老闆都驚訝不已，直呼：「真的太幸運！」。

根據《鏡報》報導，32歲女子基莉（Keely Hill）日前到紐奧良一間高級海鮮餐廳用餐，當時她正在享用牡蠣，卻突然感覺自己咬碎了某個小小的硬物，於是急忙吐出來，沒想到仔細一看竟是珍珠，而且在牡蠣中一共發現了12顆，還有幾顆不小心掉到地上。

對此餐廳老闆喬登（Jordan Gallet）感到非常不可思議，他透露自己平時每天都會處理大約2500個牡蠣，但每周平均只會找到1、2顆，至今最多也只發現9顆而已，沒想到基莉居然找到了12顆，讓他完全不敢置信，也直呼基莉實在太幸運。

基莉接受採訪時表示，自己將會利用這些珍珠製作一枚戒指，以此紀念已經過世的姑姑，因為她和基莉一樣都很愛吃海鮮，另外她也曾引用莎士比亞《溫莎的風流婦人》的經典台詞鼓勵基莉，「你可以隨心所欲、盡情展現自己（The world is your oyster，直譯意思為『世界是你的牡蠣』）」，只要努力、嘗試過，每件事都擁有它的價值。

今年9月大陸一名女子買了一些海螺回家料理，未料享用的過程中卻咬到1顆橘色珍珠，經過鑑定發現這其實是1顆「美樂珠（Melo Pearl）」，它無法人工培育，因此數量相當稀少，且價格十分昂貴，有人甚至開價每克拉2萬人民幣（約新台幣8.5萬）的高價想買下，但女子堅決表示自己不會賣掉美樂珠，而是要把它當作「幸運珠」留念。