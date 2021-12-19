近日菲律賓網路上瘋傳一段影片，一名神父主持婚禮時，竟主動爆料自己是新娘的前男友，還坦言婚禮當天的心情非常緊張，不過他也澄清絕對不會出現「搶婚」情節，並開玩笑地說：「那只會在電影裡發生」。

這名神父透露是新娘主動邀請他來主持婚禮。(影片來源/YouTube/Balintanaw)

根據菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，蘇利特（Roniel Sulit）是當地一名神父，同時也是一名擁有10萬粉絲的YouTuber，經常在頻道中分享神父的日常。日前蘇利特主持一場婚禮，他在台上說自己主持過很多婚禮，「唯獨今天我緊張得滿頭大汗，因為新娘柯莉娜（Maria Korina）是我的前女友」，接著他擦掉額頭上的汗水，這一舉動讓現場賓客忍不住笑出聲，隨後他還開玩笑地說道：「我不會要求婚禮暫停，搶婚這種事只會發生在電影裡」。

事實上柯莉娜很早之前就和蘇利特分享自己訂婚的消息，並主動邀請他來主持婚禮；在儀式開始之前，蘇利特曾問柯莉娜是否會因為他主持婚禮而感到緊張，並笑說大家只要留意柯莉娜的表情就可以知道答案，不過她不是緊張自己的婚禮，而是擔心蘇利特會亂說話。

蘇利特透露2人很多年前在同一間教會認識並開始交往，但一切都已經過去，2人對於分開後的生活非常滿意，「我是神父，而妳要結婚了」，他也知道柯莉娜現在相當幸福，因此誠心地獻上祝福，最後還是忍不住開了一個玩笑，「希望你們能一起過上幸福美好的生活，婚姻不只是2個人的事情，是3個人的，但第3個人不會是我，而是上帝」。